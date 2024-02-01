В Тюмени яйца и овощи подорожали более чем на треть

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
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По данным ведомства, среди продуктов рекордсменами по росту цен стали куриные яйца — их стоимость за год взлетела на 40,9% и сегодня составляет 122 рубля 88 копеек за десяток.
На втором месте по годовому росту стоимости — плодовоовощная продукция. Овощи и фрукты в целом подорожали за последний год на 31,1%. К примеру, стоимость килограмма томатов и огурцов сегодня в магазинах достигает 280-283 рублей (годом ранее 158-168 рублей), бананы продают за 157 рублей (ранее 103 рубля), яблоки — за 128 рублей.
На третьем месте по подорожанию — мясо, птица и сахар (рост на 15,3%). Килограмм баранины сегодня в Тюмени стоит более 779 рублей (год назад 605 рублей), говядина стоит 537 рублей (год назад 594 рубля), свинина и курица — 349 и 226 рублей соответственно за килограмм (ранее 303 и 203 рубля). Стоимость сахара возросла за год с 62 до 71,9 рублей за килограмм.
Также в числе подорожавших продуктов — колбасы, сливочное масло, рыба и морепродукты, алкоголь. Одновременно с этим подешевели макаронные изделия — на 5,5% до 126,24 рублей за килограмм, сыр — на 4,2% до 938 рублей.
Среди непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на мебель (на 8,8%), медикаменты (на 7,5%), строительные материалы (на 7,4%), табачные изделия (на 6,6%) и другие. Подешевели одежда и бельё (на 14,1%), трикотажные изделия, на 13,0%), обувь (на 9,1%), парфюмерно-косметические товары (на 6,8%) и другие.
Что касается тарифов на услуги, то более всего повысились цены на услуги зарубежного туризма — на 32%, банков — на 28,1%, правового характера — на 18,6%. Ветеринарные, медицинские, санаторно-оздоровительные, образования, ЖКХ подорожали от 4,4 до 14,5%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области ФАС провела проверку цен на яйца. В ее ходе нарушений и признаков сговора между птицефабриками выявлено не было.