В Тюмени яйца и овощи подорожали более чем на треть

На третьем месте по подорожанию — мясо, птица и сахар (рост на 15,3%). Килограмм баранины сегодня в Тюмени стоит более 779 рублей (год назад 605 рублей), говядина стоит 537 рублей (год назад 594 рубля), свинина и курица — 349 и 226 рублей соответственно за килограмм (ранее 303 и 203 рубля). Стоимость сахара возросла за год с 62 до 71,9 рублей за килограмм.