Золотые бананы: в тюменских магазинах резко выросла цена на заморский фрукт

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Такие данные предоставил Росстат. «Наш Город» выяснил, сколько на самом деле стоят бананы в магазинах Тюмени и где продают бананы по самым высоким ценам.
Средняя цена килограмма экзотических фруктов в тюменских магазинах сегодня составляет 129 рублей 99 копеек. За такую цену бананы продают в сети гипермаркетов «Пяторочка», «Магнит», «Окей».
В маркете «Перекресток» килограмм этих фруктов стоит 144 рубля, в «Монетке» еще дороже — 159 рублей 99 копеек.
Самые же дорогие бананы в Тюмени продают в гипермаркете «Лента» — за килограмм этих фруктов придется отдать более 185 рублей. Правда, если есть бонусная карта магазина — можно сэкономить порядка 70 рублей. Самая низкая цена на бананы установлена в гипермаркете «Ашан» — 119 рублей 97 копеек за килограмм.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год стоимость свежих томатов и огурцов выросла на 70% — до 287-290 рублей за килограмм.