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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

В Тюмени стоимость бананов не совпадает отчетными ценами Тюменьстата

Золотые бананы: в тюменских магазинах резко выросла цена на заморский фрукт

20 января 2024, 11:03
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость бананов не совпадает отчетными ценами Тюменьстата

В Тюмени за год стоимость бананов выросла более чем на 50% — цена за килограмм экзотического фрукта выросла со 103 рублей в январе 2023 года до 158 рублей в январе 2024 года.

Такие данные предоставил Росстат. «Наш Город» выяснил, сколько на самом деле стоят бананы в магазинах Тюмени и где продают бананы по самым высоким ценам.

Средняя цена килограмма экзотических фруктов в тюменских магазинах сегодня составляет 129 рублей 99 копеек. За такую цену бананы продают в сети гипермаркетов «Пяторочка», «Магнит», «Окей».

Фото: nashgorod.ru

В маркете «Перекресток» килограмм этих фруктов стоит 144 рубля, в «Монетке» еще дороже — 159 рублей 99 копеек.

Фото: nashgorod.ru

Самые же дорогие бананы в Тюмени продают в гипермаркете «Лента» — за килограмм этих фруктов придется отдать более 185 рублей. Правда, если есть бонусная карта магазина — можно сэкономить порядка 70 рублей. Самая низкая цена на бананы установлена в гипермаркете «Ашан» — 119 рублей 97 копеек за килограмм.

Фото: nashgorod.ru
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