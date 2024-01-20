Золотые бананы: в тюменских магазинах резко выросла цена на заморский фрукт

В Тюмени стоимость бананов не совпадает отчетными ценами Тюменьстата

В Тюмени за год стоимость бананов выросла более чем на 50% — цена за килограмм экзотического фрукта выросла со 103 рублей в январе 2023 года до 158 рублей в январе 2024 года.