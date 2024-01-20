В Тюмени огурцы и томаты подорожали на 70%

Стоимость сахара за год выросла на 15% — с 62 до 71 рубля за килограмм, сливочное масло подорожало почти на 7% — с 829 до 882 рублей за килограмм. Стоимость свежих овощей, томатов и огурцов в частности, выросла почти на 70% — если в январе 2023 года килограмм томатов и огурцов стоил 158-168 рублей, то сегодня средняя цена этих овощей составляет 287-290 рублей.