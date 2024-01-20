В Тюмени огурцы и томаты подорожали на 70%

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Одновременно с этим увеличилась почти на 20% стоимость килограмма мяса птицы — с 203 рублей до 237 рублей, на 30% подорожала баранина — с 605 до 759 рублей за килограмм, свинина — с 303 до 352 рублей за килограмм, говядина — с 504 до 536 рублей.
Стоимость сахара за год выросла на 15% — с 62 до 71 рубля за килограмм, сливочное масло подорожало почти на 7% — с 829 до 882 рублей за килограмм. Стоимость свежих овощей, томатов и огурцов в частности, выросла почти на 70% — если в январе 2023 года килограмм томатов и огурцов стоил 158-168 рублей, то сегодня средняя цена этих овощей составляет 287-290 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что эксперты прогнозируют в 2024 году значительный рост цен на чай, кофе, какао и сахар. Подорожание связано с засухой, наблюдавшейся в странах-поставщиках.