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В Тюмени стоимость яиц за год выросла на 50%

В Тюмени огурцы и томаты подорожали на 70%

20 января 2024, 07:10
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость яиц за год выросла на 50%

В Тюменской области за год стоимость куриных яиц выросла почти на 50%. Такие данные озвучили специалисты Росстата. Если год назад, в январе 2023 года, десяток яиц в тюменских магазинах стоил 87 рублей 36 копеек, то сегодня 128 рублей 84 копейки.

Одновременно с этим увеличилась почти на 20% стоимость килограмма мяса птицы — с 203 рублей до 237 рублей, на 30% подорожала баранина — с 605 до 759 рублей за килограмм, свинина — с 303 до 352 рублей за килограмм, говядина — с 504 до 536 рублей.

Стоимость сахара за год выросла на 15% — с 62 до 71 рубля за килограмм, сливочное масло подорожало почти на 7% — с 829 до 882 рублей за килограмм. Стоимость свежих овощей, томатов и огурцов в частности, выросла почти на 70% — если в январе 2023 года килограмм томатов и огурцов стоил 158-168 рублей, то сегодня средняя цена этих овощей составляет 287-290 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что эксперты прогнозируют в 2024 году значительный рост цен на чай, кофе, какао и сахар. Подорожание связано с засухой, наблюдавшейся в странах-поставщиках.

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