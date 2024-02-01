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Published Сегодня, 03:39

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Updated Сегодня, 03:41

В Тюмени построят фабрику-прачечную

В Тюмени построят фабрику-прачечную за 300 миллионов рублей

1 февраля 2024, 03:39
Фото: 1MI

В Тюмени построят фабрику-прачечную

Реализация проекта запланирована на 2024–2025 годы. Благодаря нему появятся 75 новых рабочих мест.

В проект фабрики-прачечной планируется вложить 300 миллионов рублей. Проект реализуется в сотрудничестве с компанией Cotton Way. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области РБК Тюмень.

«В настоящее время идет согласование с социальными учреждениями Тюменской области в части объемов обработки текстильных изделий», — рассказали в агентстве.

Мощность прачечной составит 300 тонн в месяц. Где она будет расположена — не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмен из Сочи планирует построить эко-отель в Тюмени. Для этого он ищет инвесторов.

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