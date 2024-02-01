В Тюмени построят фабрику-прачечную за 300 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В проект фабрики-прачечной планируется вложить 300 миллионов рублей. Проект реализуется в сотрудничестве с компанией Cotton Way. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области РБК Тюмень.
«В настоящее время идет согласование с социальными учреждениями Тюменской области в части объемов обработки текстильных изделий», — рассказали в агентстве.
Мощность прачечной составит 300 тонн в месяц. Где она будет расположена — не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что бизнесмен из Сочи планирует построить эко-отель в Тюмени. Для этого он ищет инвесторов.