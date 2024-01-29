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Бизнесмен из Сочи планирует построить эко-отель в Тюмени

Бизнесмен из Сочи ищет инвесторов для строительства эко-отеля в Тюмени

29 января 2024, 02:36
Фото: 1MI

Бизнесмен из Сочи планирует построить эко-отель в Тюмени

Владелец сети эко-отелей «Счастье» Вадим Палий заявил, что сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными инвесторами. Их имена бизнесмен пока не раскрывает.

По словам бизнесмена, порог вхождения в проект — не менее 50 миллионов рублей. Объем средств, необходимый для возведения комплекса «Счастье в Тюмени», будет зависеть от участка и возможностей инвестора. Площадки на базе термального комплекса будут в приоритете.

«Тюмень для нас один из самых приоритетных регионов, в том числе по аналитике рынка туризма», — подчеркнул бизнесмен.

Палий отметил, что развитие внутреннего туризма мотивирует бизнесменов на заполнение этой ниши. Он заявил, что в России увеличилась продолжительность сезона отдыха — иногда он продолжается до ноября.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском микрорайоне Ямальский-1 построят новую школу. Строительство запланировано на 2024–2026 годы.

В Тюмени рядом с аэропортом Рощино построят жилые кварталы, школу и детский сад
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