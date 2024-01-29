Бизнесмен из Сочи ищет инвесторов для строительства эко-отеля в Тюмени

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
По словам бизнесмена, порог вхождения в проект — не менее 50 миллионов рублей. Объем средств, необходимый для возведения комплекса «Счастье в Тюмени», будет зависеть от участка и возможностей инвестора. Площадки на базе термального комплекса будут в приоритете.
«Тюмень для нас один из самых приоритетных регионов, в том числе по аналитике рынка туризма», — подчеркнул бизнесмен.
Палий отметил, что развитие внутреннего туризма мотивирует бизнесменов на заполнение этой ниши. Он заявил, что в России увеличилась продолжительность сезона отдыха — иногда он продолжается до ноября.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском микрорайоне Ямальский-1 построят новую школу. Строительство запланировано на 2024–2026 годы.