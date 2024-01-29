Бизнесмен из Сочи ищет инвесторов для строительства эко-отеля в Тюмени

По словам бизнесмена, порог вхождения в проект — не менее 50 миллионов рублей. Объем средств, необходимый для возведения комплекса «Счастье в Тюмени», будет зависеть от участка и возможностей инвестора. Площадки на базе термального комплекса будут в приоритете.