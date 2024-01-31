На месте «Космоса» в Тюмени построят школу и досуговый центр

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Об этом глава Тюменской области Александр Моор рассказал на своей пресс-конференции с журналистами региона.
«В ближайшее время в Тюмени начнется проектирование школы №7 и нового культурно-досугового центра (на месте молодежного театрального центра „Космос“). Они будут в едином архитектурном ансамбле», — пояснил губернатор.
Концепцию нового арт-пространства власти обсудят с представителями тюменской молодежи. Александр Моор пригласил неравнодушных тюменцев принять участие в дискуссии по этому вопросу.