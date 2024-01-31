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Published Сегодня, 12:22

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Updated Сегодня, 12:25

На месте «Космоса» в Тюмени построят школу и досуговый центр

На месте «Космоса» в Тюмени построят школу и досуговый центр

31 января 2024, 12:22
Фото: nashgorod.ru
В этом году в Тюмени планируют начать работы по проектированию школы №7 и нового культурно-досугового центра. Построят их на месте молодежного театрального центра «Космос».

Об этом глава Тюменской области Александр Моор рассказал на своей пресс-конференции с журналистами региона.

«В ближайшее время в Тюмени начнется проектирование школы №7 и нового культурно-досугового центра (на месте молодежного театрального центра „Космос“). Они будут в едином архитектурном ансамбле», — пояснил губернатор.

Концепцию нового арт-пространства власти обсудят с представителями тюменской молодежи. Александр Моор пригласил неравнодушных тюменцев принять участие в дискуссии по этому вопросу.

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#Общество#Ирина Швецова#Строительство#Моор
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