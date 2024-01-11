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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В районе Лесобазы в Тюмени построят новую дорогу

В районе Лесобазы в Тюмени построят новую дорогу

11 января 2024, 06:56
Фото: 1MI

В районе Лесобазы в Тюмени построят новую дорогу

В администрации города рассказали, какие именно работы планируют проводить в районе Лесобазы. Также стали известны сроки выполнения работ.

В районе Лесобазы собираются продлить дорогу на Даудельной. Помимо этого, в планах реконструкция улицы Елизарова. Работы предусмотрены на 2030 год.

Также сейчас проходит проверку план проекта по строительству улицы Дамбовской от Елизарова до Мало-Загородной. Эти работы будут выполняться в 2026–2028 годах.

Ранее «Наш город» сообщал, что к 2034 году между Тюменью и Екатеринбургом планируют построить третью железнодорожную ветку. В планы также входит организация скоростных ж/д перевозок.

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