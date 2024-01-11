В районе Лесобазы в Тюмени построят новую дорогу

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В районе Лесобазы собираются продлить дорогу на Даудельной. Помимо этого, в планах реконструкция улицы Елизарова. Работы предусмотрены на 2030 год.
Также сейчас проходит проверку план проекта по строительству улицы Дамбовской от Елизарова до Мало-Загородной. Эти работы будут выполняться в 2026–2028 годах.
Ранее «Наш город» сообщал, что к 2034 году между Тюменью и Екатеринбургом планируют построить третью железнодорожную ветку. В планы также входит организация скоростных ж/д перевозок.