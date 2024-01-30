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В Тюменскую область вернутся 30-градусные морозы

Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале

30 января 2024, 05:44
Фото: 1MI

В Тюменскую область вернутся 30-градусные морозы

Второй месяц зимы начнется с морозов. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, до -31 столбики термометров опустятся в отдельных районах юга Тюменской области в ночь на 1 февраля. Правда, в дневные часы существенно потеплеет — до -12….-17.
Фото: omsk-meteo

В Тюмени 30-градусных морозов не ожидается — максимальная ночная температура воздуха 1 февраля составит -25….-26, днем воздух прогреется до -12…-15. В период со 2 по 4 февраля среднесуточная температура воздуха составит -7….-15, в отдельные дни вероятны осадки в виде небольшого снега.

Фото: world-weather

В понедельник, 5 февраля, в областную столицу придет резкое потепление — столбики термометров поднимутся до -2…-5. Почти весенняя погода продержится в областной столице в течение недели. В отдельные дни, 7 и 8 февраля, и вовсе воздух прогреется в дневные часы до 0….+1. В течение все недели ожидаются осадки в виде снега.

Фото: gismeteo

9 февраля на Тюмень обрушится снегопад — он продлится до 11 февраля включительно. За три дня в областной столице выпадет более 20 мм осадков, что составит половину месячной нормы.

Вместе со снегом в Тюмень придет небольшое похолодание — до -7…-17. Правда, ненадолго — с 15 февраля в город вновь вернется тепло. Плюсовой температуры синоптики не обещают, но ниже -4….-10 столбики термометров не опустятся до конца месяца.

Фото: gismeteo

Практически ежедневно в февраля в областной столице будет идти снег. Обильные осадки ожидаются также в третьей декаде месяца — снегопады метеорологи прогнозируют 20 февраля, в праздничный день 23 февраля, 26 февраля и в последний день календарной зимы, 29 февраля. В целом в феврале синоптики обещают лишь один солнечный день.

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