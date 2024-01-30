Мощные снегопады и лишь один солнечный день: какая погода будет в Тюмени в феврале

Практически ежедневно в февраля в областной столице будет идти снег. Обильные осадки ожидаются также в третьей декаде месяца — снегопады метеорологи прогнозируют 20 февраля, в праздничный день 23 февраля, 26 февраля и в последний день календарной зимы, 29 февраля. В целом в феврале синоптики обещают лишь один солнечный день.