В Тюмени открыли патриотическую радиостанцию за счет средств госбюджета

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В эфире проигрывается музыка, которая поднимает чувство гордости за страну.
В Тюмени станцию можно слушать на частоте 87,5 FM, в Москве — 105 FM, в Петербурге — 93,3 FM.
В эфире звучат песни таких исполнителей, как «Любэ», Shaman, Олега Газманова, Ларисы Долиной, «Зверобоя», Дениса Майданова и других исполнителей.
Как сообщается, 25% эфира будет посвящено молодым исполнителям. Проект радиостанции запущен с помощью гранта Президентского фонда культурных инициатив.