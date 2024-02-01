В Тюмени открыли патриотическую радиостанцию за счет средств госбюджета

В Тюмени станцию можно слушать на частоте 87,5 FM, в Москве — 105 FM, в Петербурге — 93,3 FM.



В эфире звучат песни таких исполнителей, как «Любэ», Shaman, Олега Газманова, Ларисы Долиной, «Зверобоя», Дениса Майданова и других исполнителей.