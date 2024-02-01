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Published Сегодня, 15:42

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

В пяти городах России открыли патриотическую радиостанцию за счет госбюджета

В Тюмени открыли патриотическую радиостанцию за счет средств госбюджета

1 февраля 2024, 15:42
Фото: 1MI

В пяти городах России открыли патриотическую радиостанцию за счет госбюджета

С 1 февраля в Тюмени и других пяти городах России начала работать музыкально-информационная радиостанция «Гордость». Как говорится в официальном заявлении, название радиостанции отражает ее концепцию.

В эфире проигрывается музыка, которая поднимает чувство гордости за страну.

В Тюмени станцию можно слушать на частоте 87,5 FM, в Москве — 105 FM, в Петербурге — 93,3 FM.

В эфире звучат песни таких исполнителей, как «Любэ», Shaman, Олега Газманова, Ларисы Долиной, «Зверобоя», Дениса Майданова и других исполнителей.

Как сообщается, 25% эфира будет посвящено молодым исполнителям. Проект радиостанции запущен с помощью гранта Президентского фонда культурных инициатив.

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#Общество#Новости тюмени#Радио#Алина Петрова
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