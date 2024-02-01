В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку в поезде

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Одну из девочек он изнасиловал, а в отношении другой совершил действия сексуального характера.
Мужчину обвиняют сразу по двум статьям — «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
Фигурант не признает свою вину в совершенном преступлении. Под стражей он будет находиться до 11 марта 2024 года.
Напомним, что в ночь с 21 на 22 января еще один житель Тюменской области надругался над несовершеннолетней девочкой. Сообщается, что 31-летнему мужчину было известно, что потерпевшей нет и 14 лет. В настоящее время он заключен под стражу.