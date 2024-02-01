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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку в поезде

В Тюмени задержали мужчину, изнасиловавшего 15-летнюю девочку в поезде

1 февраля 2024, 13:27
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
Житель Тюменской области изнасиловал 15-летнюю девочку в поезде Сургут — Екатеринбург. Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошел в октябре 2023 года. С двумя несовершеннолетними 27-летний обвиняемый ехал в купе.

Одну из девочек он изнасиловал, а в отношении другой совершил действия сексуального характера.

Мужчину обвиняют сразу по двум статьям — «Изнасилование несовершеннолетней» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Фигурант не признает свою вину в совершенном преступлении. Под стражей он будет находиться до 11 марта 2024 года.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 января еще один житель Тюменской области надругался над несовершеннолетней девочкой. Сообщается, что 31-летнему мужчину было известно, что потерпевшей нет и 14 лет. В настоящее время он заключен под стражу.

#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Изнасилование#Поезд#Алина Петрова
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