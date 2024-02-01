«Я бы лежал под фурой»: водитель рассказал, как чудом выжил в ДТП по пути в Тюмень

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Один из водителей Денис рассказал изданию e1.ru, как ему удалось выжить в массовом столкновении. По словам мужчины, он ехал из Екатеринбурга в сторону Тюмени. Туман на участке трассы образовался внезапно.
«Я притормаживаю, смотрю, стоит фура, особо ничего не видно. Я посмотрел в зеркало, а сзади летит „Тонар“ прям в меня. Я нажал на педаль газа, и это меня спасло, иначе я бы был под грузовиком. „Тонар“ въехал во впереди идущую фуру, я как раз находился между ними, если бы не отъехал, я бы лежал под этой фурой, а так обошлось без жертв, очень повезло», — отметил Денис.
Известно, что машина Дениса не подлежит восстановлению, удар пришелся в заднюю ее часть. Медики на место ЧП приехали быстро и оказали пострадавшим помощь.
Ранее под Тюменью в аварии погибла пенсионерка. По предварительной информации, трагедия произошла потому что водитель одной из иномарок уснул за рулем.