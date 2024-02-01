Силовик из команды Коломийца покинет тюменскую полицию

В настоящее время на сайте УМВД по Тюменской области Максим Ежов значится как заместитель начальника. Между тем, слухи об увольнении силовика появились еще в конце августа 2023 года. Тогда инсайдеры сообщали, что Ежов покинет ряды тюменской полиции вслед за экс-руководителем УМВД по Тюменской области Леонидом Коломийцем. Последний подал рапорт об увольнении в сентябре 2023 года.