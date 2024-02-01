Силовик из команды Коломийца покинет тюменскую полицию

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Заявление об отставке в связи с выходом на пенсию он подаст сразу после выхода из отпуска. Об этом сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам, пишет Ура.Ру.
В настоящее время на сайте УМВД по Тюменской области Максим Ежов значится как заместитель начальника. Между тем, слухи об увольнении силовика появились еще в конце августа 2023 года. Тогда инсайдеры сообщали, что Ежов покинет ряды тюменской полиции вслед за экс-руководителем УМВД по Тюменской области Леонидом Коломийцем. Последний подал рапорт об увольнении в сентябре 2023 года.
Причиной ухода Коломийца с должности главы УМВД называли многочисленные претензии со стороны комиссии МВД России. По итогам министерской инспекторской проверки в первом квартале 2023 года Леониду Коломийцу было объявлено о неполном служебном соответствии. В частности, комиссия выявила факт того, что на должность своего заместителя Леонид Коломиец назначил своего близкого родственника Максима Ежова, что является недопустимым действием.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне стало известно о том, что из УМВД по Тюменской области уволился замначальника уголовного розыска Павел Робакидзе. По информации источников, причиной выхода на пенсию Павла Робакидзе стало недовольство нового начальства работой отдела. Инсайдеры сообщают, что Робакидзе в ближайшее время займет кресло в тюменской мэрии и будет работать вместе заместителем главы администрации Тюмени, бывшим начальником полиции города Петром Вагиным.