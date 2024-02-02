На тюменской трассе Lada влетела в дорожное ограждение. Машину разорвало пополам

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением автомобиля при обгоне большегруза. В результате аварии водитель Lada получил тяжелые травмы. В настоящее время за его жизнь борются медики.
Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария. Столкнулись девять автомобилей, в том числе пять грузовиков. В ДТП пострадали два человека.