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Published Сегодня, 04:08

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Updated Сегодня, 04:11

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла страшная авария

На тюменской трассе Lada влетела в дорожное ограждение. Машину разорвало пополам

2 февраля 2024, 04:08

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла страшная авария

Жуткая авария произошла в пятницу утром на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. На 300-м километре автодороги водитель Lada врезался в ограждение проезжей части.
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ДТП

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением автомобиля при обгоне большегруза. В результате аварии водитель Lada получил тяжелые травмы. В настоящее время за его жизнь борются медики.

Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень произошла массовая авария. Столкнулись девять автомобилей, в том числе пять грузовиков. В ДТП пострадали два человека.

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