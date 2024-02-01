Тюменцам рассказали, как они будут отдыхать в феврале 2024 года

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Кроме того, учитывая переменчивость погоды в феврале и возможные зимние каникулы в учебных заведениях, расписание выходных и дополнительных дней отдыха может сильно влиять на планы.
Традиционно государственный праздник День Защитника Отечества отмечается 23 февраля, выпадает на пятницу.
В связи с данным праздником, как отмечают специалисты Роструда, тюменцев и всех остальных россиян ждет сокращенная рабочая неделя. В общей сложности отдохнуть можно будет три дня:
Отметим, что также в 2024 году россиян ждут выходные в связи с праздником 8 Марта, Дня России и Дня народного единства.
Напомним, что в новогодние праздники Тюмень посетили более 200 тысяч туристов.