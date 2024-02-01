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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Для тюменцев утвердили выходные в в феврале 2024 года

Тюменцам рассказали, как они будут отдыхать в феврале 2024 года

1 февраля 2024, 11:16
Фото: 1MI

Для тюменцев утвердили выходные в в феврале 2024 года

Для многих жителей Тюмени важно знать, в какие дни в феврале они смогут полноценно отдохнуть, ведь планирование свободного времени, поездок, отдыха с семьей и друзьями часто зависит от расписания праздников.

Кроме того, учитывая переменчивость погоды в феврале и возможные зимние каникулы в учебных заведениях, расписание выходных и дополнительных дней отдыха может сильно влиять на планы.

Как отдыхаем в феврале 2024

Традиционно государственный праздник День Защитника Отечества отмечается 23 февраля, выпадает на пятницу.

В связи с данным праздником, как отмечают специалисты Роструда, тюменцев и всех остальных россиян ждет сокращенная рабочая неделя. В общей сложности отдохнуть можно будет три дня:

  • 23 февраля (пятница, сам праздничный день);
  • 24 февраля (суббота);
  • 25 февраля (воскресенье)

Отметим, что также в 2024 году россиян ждут выходные в связи с праздником 8 Марта, Дня России и Дня народного единства.

Напомним, что в новогодние праздники Тюмень посетили более 200 тысяч туристов.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Алина Петрова
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