Тюменцам рассказали, как они будут отдыхать в феврале 2024 года

Для тюменцев утвердили выходные в в феврале 2024 года

Для многих жителей Тюмени важно знать, в какие дни в феврале они смогут полноценно отдохнуть, ведь планирование свободного времени, поездок, отдыха с семьей и друзьями часто зависит от расписания праздников.