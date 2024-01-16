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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

На новогодних каникулах в Тюменской области побывали более 200 тысяч туристов

В новогодние праздники Тюменскую область посетили более 200 тысяч туристов

16 января 2024, 06:46
Фото: 1MI

На новогодних каникулах в Тюменской области побывали более 200 тысяч туристов

Тюменские отели, санатории и базы отдыха в этот период были загружены в среднем на 80%. Лидируют по посещаемости термальные источники, там побывали более 70 тысяч человек.
Сюжет
Туризм

В Тюменской области отдыхали туристы более чем из 70 субъектов страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. В основном же приезжали на отдых жители Югры, Ямала, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

Также увеличилась и продолжительность пребывания, отметили в информационном центре правительства региона. По сравнению с праздниками 2023 года, люди стали задерживаться на день дольше — в среднем на 3-4 дня.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова отметила, что мороз не пугает туристов, их интерес стабильно высок, а семьи с детьми все чаще становятся гостями региона.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью откроется новая база отдыха. Она расположится в деревне Муллаши Тюменского района.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Туризм#Праздник#Туристы#Путешествия#Любовь Селезнева
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