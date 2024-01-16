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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени

Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени

16 января 2024, 07:45
Фото: Midjourney

Эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени

Организация свадьбы всегда полна нюансов и зачастую требует больших трат. Представители сферы организации свадеб рассказали Ura.ru, как изменятся цены в этом году.
Сюжет
Свадьба

Эксперты утверждают, что услуги организаторов свадеб по сравнению с прошлым годом уже подорожали на 15-20%: С 50-60 тысяч рублей до 70-80 тысяч.

В целом, прогнозируют организаторы, «свадьбы под ключ» подорожают на 100-150 тысяч рублей. Если раньше праздник мог обойтись в 600-700 тысяч рублей, то в нынешних реалиях придется заплатить 800-900 тысяч.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области шубы подорожали почти на 40%. Жители региона все чаще отдают предпочтение более дешевым меховым изделиям.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Праздники#Праздник#Свадьбы#Свадьба#Торжество#Любовь Селезнева
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