Торжество в кредит: эксперты рассказали, сколько будут стоить свадьбы в Тюмени

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Эксперты утверждают, что услуги организаторов свадеб по сравнению с прошлым годом уже подорожали на 15-20%: С 50-60 тысяч рублей до 70-80 тысяч.
В целом, прогнозируют организаторы, «свадьбы под ключ» подорожают на 100-150 тысяч рублей. Если раньше праздник мог обойтись в 600-700 тысяч рублей, то в нынешних реалиях придется заплатить 800-900 тысяч.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области шубы подорожали почти на 40%. Жители региона все чаще отдают предпочтение более дешевым меховым изделиям.