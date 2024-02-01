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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

В Тюмени появится новая концертная площадка

В Тюмени появится новая концертная арена на 10 тысяч мест

1 февраля 2024, 09:07
Фото: 1MI

В Тюмени появится новая концертная площадка

На многофункциональной площадке будут проводиться не только концерты, но и спортивные мероприятия. Власти занимаются подбором участка для строительства.
«Это значимое направление деятельности в строительстве нашей инфраструктуры. При этом мы понимаем, что действительно у нас есть любители футбола, хоккея и других видов, если говорить о профессиональном спорте. Арена сейчас у нас в проработке. По срокам — это среднесрочная перспектива», — рассказал 72.ru замдиректора областного департамента спорта Андрей Кайзер.

На данный момент место под строительство арены не определено. Власти занимаются подбором участка.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский аэропорт Рощино реконструируют за 14 миллиардов рублей. Работы будут завершены в 2027 году.

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#Общество#Спорт#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Концерты#План строительства#Мероприятия#Любовь Селезнева
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