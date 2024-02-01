В Тюмени появится новая концертная арена на 10 тысяч мест

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
«Это значимое направление деятельности в строительстве нашей инфраструктуры. При этом мы понимаем, что действительно у нас есть любители футбола, хоккея и других видов, если говорить о профессиональном спорте. Арена сейчас у нас в проработке. По срокам — это среднесрочная перспектива», — рассказал 72.ru замдиректора областного департамента спорта Андрей Кайзер.
На данный момент место под строительство арены не определено. Власти занимаются подбором участка.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский аэропорт Рощино реконструируют за 14 миллиардов рублей. Работы будут завершены в 2027 году.