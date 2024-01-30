Фанаты ждать не будут: тюменцы избавляются от билетов на отмененный концерт Кишлака

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Активисты обратились к главе Тюмени Руслану Кухаруку, чтобы он отменил концерт, а также в Следственный комитет. Их смутили песни рэпера, в текстах которых упоминаются наркотики и алкоголь.
Организаторы не смогли повлиять на ситуацию, поэтому концерт пришлось перенести на другую дату, которая пока не была определена. Однако фанаты Кишлака не намерены ждать и начали избавляться от билетов.
На «Авито» есть несколько объявлений о продаже билетов, стоимость которых варьируется от 1600 до 5100 рублей. Она зависит от дополнительных услуг, таких как ранний вход и фотосессия с музыкантом.
Причину продажи фанаты указывают одну и ту же — неизвестность: людям не говорят даже примерную дату концерта и не объясняют, как сдать билет и вернуть за него деньги.
«Дата неизвестна. По поводу возврата не отвечают, поэтому решила продать», — пишет продавец.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени состоится концерт Басты. Билеты уже в продаже и стоят от двух до восьми тысяч рублей. Самые дорогие билеты тюменцы уже почти раскупили.