На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП с грузовиками. ВИДЕО

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Телеграм-канал «Ural Mash» пишет о двух пострадавших. У одного из них острая реакция на стресс. Точное количество пострадавших устанавливают сотрудники полиции.
Разбитые автомобили полностью перекрыли обе полосы. Экстренные службы продолжают устранять последствия аварии, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
Водителям предлагают объехать место ДТП по трассе «Грязновское — Асбест» через Сухой Лог.
Ранее «Наш город» сообщал, что автовоз с новыми иномарками влетел в Фуру. Автомобили везли в тюменские автосалоны.