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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП с грузовиками. ВИДЕО

1 февраля 2024, 06:27
Фото: ГИБДД Свердловская область

На трассе Екатеринбург — Тюмень произошло массовое ДТП

Авария произошла на 78 километре трассы в Богдановичском районе. Столкнулись девять автомобилей, пять из них — грузовые.
Сюжет
ДТП

Телеграм-канал «Ural Mash» пишет о двух пострадавших. У одного из них острая реакция на стресс. Точное количество пострадавших устанавливают сотрудники полиции.

Видео: Ural Mash / Телеграм

Разбитые автомобили полностью перекрыли обе полосы. Экстренные службы продолжают устранять последствия аварии, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Водителям предлагают объехать место ДТП по трассе «Грязновское — Асбест» через Сухой Лог.

Ранее «Наш город» сообщал, что автовоз с новыми иномарками влетел в Фуру. Автомобили везли в тюменские автосалоны.

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#Общество#Видео#Происшествия#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Новости тюмени#Аварии#Любовь Селезнева
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