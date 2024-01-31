В жуткой аварии на трассе под Тюменью погибла пенсионерка. ВИДЕО

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 35-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу. Предположительно, мужчина уснул за рулем.
На встречной полосе иномарка влетела в «Опель», который от удара отбросило на еще один автомобиль «Киа».
В ДТП погибла 75-летняя пассажирка «Опеля» — жительница Тугулыма. 75-летний водитель и 74-летняя пассажирка этого же автомобиля получили травмы. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень автобус с пассажирами сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.