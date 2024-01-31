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В аварии на трассе под Тюменью погибла пенсионерка

В жуткой аварии на трассе под Тюменью погибла пенсионерка. ВИДЕО

31 января 2024, 09:54
Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии на трассе под Тюменью погибла пенсионерка

ДТП произошло сегодня на 183 километре трассы Курган — Тюмень. Столкнулись три автомобиля — два «Киа» и «Опель».

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 35-летний водитель «Киа» выехал на встречную полосу. Предположительно, мужчина уснул за рулем.

На встречной полосе иномарка влетела в «Опель», который от удара отбросило на еще один автомобиль «Киа».

Видео: ГИБДД Тюменской области

В ДТП погибла 75-летняя пассажирка «Опеля» — жительница Тугулыма. 75-летний водитель и 74-летняя пассажирка этого же автомобиля получили травмы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень автобус с пассажирами сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

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