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В Тюмени произошла авария со смертельным исходом

В Тюмени один из участников смертельной аварии скрылся с места происшествия

15 января 2024, 02:09
Фото: 1MI

В Тюмени произошла авария со смертельным исходом

Вчера вечером на первом километре Окружной дороги в Тюмени произошла авария, в результате которой погиб человек. В ГИБДД Тюменской области сообщили, что столкнулись три автомобиля.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области

Участниками ДТП стали «Шевроле», «Фольксваген» и еще один автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.

Предварительно установлено, что причиной столкновения могло послужить несоблюдение бокового интервала. От удара «Шевроле» отбросило в опору надземного перехода.

20-летний водитель этого автомобиля погиб, пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель «Фольксвагена» не пострадал.

Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Та столкнулись порядка семи автомобилей.

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