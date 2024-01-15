В Тюмени один из участников смертельной аварии скрылся с места происшествия

Posted Сегодня, 02:09
Published Сегодня, 02:09
Modified Сегодня, 02:11
Updated Сегодня, 02:11
Участниками ДТП стали «Шевроле», «Фольксваген» и еще один автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия.
Предварительно установлено, что причиной столкновения могло послужить несоблюдение бокового интервала. От удара «Шевроле» отбросило в опору надземного перехода.
20-летний водитель этого автомобиля погиб, пассажир госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель «Фольксвагена» не пострадал.
Ранее «Наш город» сообщал, что на трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Та столкнулись порядка семи автомобилей.