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В аварии на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

В жесткой аварии на трассе Тюмень — Новосибирск погибли люди

11 января 2024, 02:33
Фото: 1MI

В аварии на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

Смертельное ДТП произошло вчера в районе 21 часа вечера на 13 километре западного обхода трассы Тюмень — Новосибирск в Омской области. На данном участке дороги столкнулись грузовик «Скания» и микроавтобус «Ситроен», в котором находились 13 вахтовиков.
Сюжет
ДТП
Фото: Управление МВД России по Омской области

В результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте ДТП, водитель скончался в больнице. Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

В УМВД России по Омской области предварительно установили, что водитель «Ситроена» выехал на встречную полосу. Следователи проводят доследственную проверку, все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала семья из четырех человек. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в числе пострадавших дети.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Жертвы ДТП#Авария#Аварии#Любовь Селезнева
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