В жесткой аварии на трассе Тюмень — Новосибирск погибли люди

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В результате столкновения один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте ДТП, водитель скончался в больнице. Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.
В УМВД России по Омской области предварительно установили, что водитель «Ситроена» выехал на встречную полосу. Следователи проводят доследственную проверку, все обстоятельства аварии выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала семья из четырех человек. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в числе пострадавших дети.