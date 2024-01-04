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В массовой аварии на тюменской трассе погиб 63-летний водитель

В массовой аварии на тюменской трассе погиб 63-летний водитель. Пострадали 5 человек

4 января 2024, 10:09
Фото: ГИБДД

В массовой аварии на тюменской трассе погиб 63-летний водитель

Массовая авария, в которой погиб один человек и пострадали пятеро, произошла под Заводоуковском сегодня днем. На 108-м километре автодороги Тюмень — Омск столкнулись Lada, Niva и Mitsubishi.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу движения. От удала авто разбросало по кюветам. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 63-летний водитель Lada, житель Заводоуковска. 42-летний водитель Niva, 33-летний водитель Mitsubishi и трое пассажиров иномарки — 33-летняя женщина и двое детей 8-ми лет и 8-ми месяцев с травмами были доставлены в больницу.

Фото: ГИБДД

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на федеральной трассе не ограничено.

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