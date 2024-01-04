В массовой аварии на тюменской трассе погиб 63-летний водитель. Пострадали 5 человек

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу движения. От удала авто разбросало по кюветам. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 63-летний водитель Lada, житель Заводоуковска. 42-летний водитель Niva, 33-летний водитель Mitsubishi и трое пассажиров иномарки — 33-летняя женщина и двое детей 8-ми лет и 8-ми месяцев с травмами были доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на федеральной трассе не ограничено.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне, 3 января, на автодороге Екатеринбург — Тюмень 48-летняя автомобилистка на иномарке въехала в опору освещения. Женщина получила травмы.