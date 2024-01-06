На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Есть пострадавший

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
По предварительным данным, водитель легковушки нарушил правила очередности проезда — на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении КамАЗу. В результате чего врезался в большегруз. От удара последний отбросило на стоящую на обочине дороги фуру Scania (ее водитель находился в это время в магазине).
В ДТП травмы получил 61-летний водитель КамАЗа, житель Омска. В легковом автомобиле семья из Нижнего Тагила с 9-летним ребенком возвращалась домой от родственников — они не пострадали.
В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на федеральной трассе не ограничено.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу, 6 января, на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с летальным исходом с участием грузовика МАЗ и автомобиля Haima. В аварии погиб один человек.