На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Есть пострадавший

По предварительным данным, водитель легковушки нарушил правила очередности проезда — на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении КамАЗу. В результате чего врезался в большегруз. От удара последний отбросило на стоящую на обочине дороги фуру Scania (ее водитель находился в это время в магазине).