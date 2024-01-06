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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Есть пострадавший

6 января 2024, 11:05
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария

Массовая авария с участием большегрузов произошла в субботу на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 293-м километре автодороги, под Ишимом, столкнулись автомобиль «Богдан», КамАЗ и Scania.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

По предварительным данным, водитель легковушки нарушил правила очередности проезда — на перекрёстке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении КамАЗу. В результате чего врезался в большегруз. От удара последний отбросило на стоящую на обочине дороги фуру Scania (ее водитель находился в это время в магазине).

В ДТП травмы получил 61-летний водитель КамАЗа, житель Омска. В легковом автомобиле семья из Нижнего Тагила с 9-летним ребенком возвращалась домой от родственников — они не пострадали.

В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на федеральной трассе не ограничено.

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