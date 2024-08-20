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Пострадавшие

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Август
Есть пострадавшие. Под Тюменью произошло массовое ДТП
На трассе «Тюмень — Криводаново» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей, грузовика и автобуса.
20 августа, 10:14
Тюменская городская Дума приняла участие в сборе гуманитарной помощи
14 августа, 05:38
Июль
Машина влетела в жилой дом в центре Тюмени
ДТП произошло на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев. УАЗ «Пикам» отбросило в стену дома после столкновения с иномаркой.
25 июля, 09:33
Бесправник на легковушке едва не убил своих пассажиров на тюменской «трассе смерти»
Водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Один из пассажиров госпитализирован с переломом позвоночника.
25 июля, 06:40
В ДТП с грузовиком на тюменской «трассе смерти» пострадала семья из ХМАО
«Киа» вынесло на встречную полосу. Предположительно, водитель уснул за рулем.
22 июля, 09:11
В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень пострадал человек
Авария произошла в районе трех часов ночи на 318 километре трассы. Там столкнулись большегруз и легковушка.
22 июля, 02:43
15-летняя мотоциклистка сбила ребенка в Тобольске
Виновница ДТП скрылась с места происшествия. Пострадавшая девочка доставлена в больницу.
18 июля, 06:55
Два человека пострадали в ДТП на тюменской трассе
Авария произошла сегодня утром. Один из водителей оказался заблокирован в смятой машине.
18 июля, 04:03
Два школьника на мотоциклах не поделили дорогу в Тюменском районе
Самому младшему участнику аварии 11 лет. Оба подростка получили травмы.
17 июля, 03:47
Подросток на электросамокате сбил ребенка в Тюмени
ДТП произошло во дворе дома №82 на Пермякова. 8-летняя девочка получила травмы.
17 июля, 02:20
В ДТП на тюменской «трассе смерти» погибла женщина
Авария произошла вчера на 404 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Уватом. Там столкнулись «Равон» и «Фольксваген».
15 июля, 02:10
В ДТП с фурой на тюменской «трассе смерти» пострадал человек
Столкновение произошло по вине водителя фуры. Он не предоставил преимущество автомобилю «ГАЗ».
9 июля, 08:16
Автобус и иномарка столкнулись в Тюмени. Пострадал ребенок
Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до внедорожника. Удар пришелся на заднюю часть автомобиля.
9 июля, 03:47
В Тюмени автобус врезался в «Ягуар»: пострадал ребенок
Авария произошла на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев. Автобус влетел в дорогую иномарку.
8 июля, 04:09
Водитель иномарки сбил двух школьниц на электросамокате под Тюменью
Девочки хотели пересечь проезжую часть в неположенном месте. В итоге они выехали на дорогу прямо перед машиной.
5 июля, 08:11
На пешеходном переходе в Тюмени сбили подростка
Водитель не увидел пешехода из-за другого автомобиля. Мальчик получил травмы.
4 июля, 06:24
Подростка отправили в колонию за смертельное ДТП на тюменской трассе
Школьник влетел в большегруз, которому не уступил дорогу. В его машине находились четверо пассажиров, трое из них погибли.
3 июля, 09:19
Подросток угнал у отца мопед и влетел на нем в легковушку под Тюменью
Юный бесправник не выдержал безопасную дистанцию до автомобиля. В аварии он получил травмы.
2 июля, 09:35
Из-за серьезной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение
Водитель легковушки влетел в большегруз. Ему и его пассажиру потребовалась помощь медиков.
1 июля, 05:50
Подросток попал под колеса отечественной легковушки в Тобольске
Парень неожиданно вышел на проезжую часть. Его доставили в больницу с травмами.
1 июля, 03:49

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