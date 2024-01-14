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На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Столкнулись 7 авто

14 января 2024, 10:58
Фото: Паблик Тюмень

На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария

Массовая авария произошла в воскресенье днем на федеральной трассе Тюмень — Омск. Столкнулись порядка семи автомобилей, в том числе грузовик компании «Красное Белое», автобус, фура.
Сюжет
ДТП

По информации ГИБДД Омской области, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

По данным КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, сильный боковой ветер) и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 13:30 14.01.2024 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийсск под колеса рейсового автобуса попал 22-летний пешеход. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

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#Общество#Валентина Бурнашева#ДТП#ГИБДД#Новости тюмени#Погода#Безопасность на дорогах#Омск
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