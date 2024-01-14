На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Столкнулись 7 авто

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
По информации ГИБДД Омской области, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
По данным КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, сильный боковой ветер) и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 13:30 14.01.2024 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийсск под колеса рейсового автобуса попал 22-летний пешеход. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.