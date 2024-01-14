На трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария. Столкнулись 7 авто

По данным КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области», в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями (низовая метель, сильный боковой ветер) и в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 13:30 14.01.2024 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Омской области.