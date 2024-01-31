На тюменской трассе автобус с пассажирами насмерть сбил женщину

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Известно, что водитель автобуса «ЛИАЗ», мужчина 1962 года рождения, имеет стаж вождения 41 год. Двигался по маршруту 700В «Асбест — Екатеринбург», в момент аварии в салоне находилось 25 пассажиров. Инспекторами ДПС проведено освидетельствование водителя на месте ДТП, состояние опьянения не установлено.
Во время ДТП пассажиры автобуса не пострадали. До месте назначения они были направлены на попутном автобусе. По факту смертельной аварии органами внутренних дел проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что 27 января на федеральной трассе Тюмень — Омск в Голышмановском городском округе в результате массовой аварии с участием двух большегрузов и легковушки погибли водитель и пассажирка легкового авто.