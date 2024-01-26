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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

В массовой аварии в Тюмени пострадали две студентки

Собрался «паровозик»: в массовой аварии в Тюмени пострадали две студентки

26 января 2024, 08:07
Фото: 1MI

В массовой аварии в Тюмени пострадали две студентки

ДТП произошло сегодня утром на Широтной. Столкнулись три автомобиля: «Киа», «Лада» и «Санг-Енг».
Сюжет
ДТП

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 24-летний водитель «Лады» не выдержал безопасное расстояние и врезался в «Санг-Енг». Корейский внедорожник по инерции отбросило на «Киа».

Фото: ГИБДД Тюменской области

В аварии пострадали две 17-летние студентки — пассажирки «Лады». Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вынесли приговор бабушке. Пожилая женщина устроила пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Пострадавшие#Новости тюмени#Авария#Аварии#Любовь Селезнева
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