Собрался «паровозик»: в массовой аварии в Тюмени пострадали две студентки

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В ГИБДД Тюменской области сообщили, что 24-летний водитель «Лады» не выдержал безопасное расстояние и врезался в «Санг-Енг». Корейский внедорожник по инерции отбросило на «Киа».
В аварии пострадали две 17-летние студентки — пассажирки «Лады». Все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области вынесли приговор бабушке. Пожилая женщина устроила пьяное ДТП, в котором пострадал ее внук.