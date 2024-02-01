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Автовоз с иномарками для тюменских салонов столкнулся с фурой

До Тюмени не доехал: автовоз с новыми иномарками влетел в фуру

1 февраля 2024, 02:52

Автовоз с иномарками для тюменских салонов столкнулся с фурой

ДТП произошло вчера на 185 километре трассы Пермь — Екатеринбург. Водитель автовоза «Мерседес» не выдержал безопасное расстояние и столкнулся со «Сканией».

Автовоз направлялся из Домодедово Московской области на разгрузку новых автомобилей в Тюмень. Водитель получил права 35 лет назад и за это время трижды привлекался к административной ответственности. На момент ДТП мужчина был трезв.

Фото: ГИБДД Свердловская область

Водитель «Скании» владеет правами 39 лет, за нарушения ПДД привлекался два раза. Он пояснил, что перевозил сборный груз из Перми в Тюмень. Мужчина рассказал, что двигался по правой полосе и почувствовал удар в заднюю часть полуприцепа.

Увидев поврежденную кабину «Мерседеса», он подошел к водителю и поинтересовался его самочувствием, после чего вызвал скорую. Виновника аварии госпитализировали.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью столкнулись три легковых автомобиля. В аварии погибла пенсионерка.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ГИБДД#Автомобилисты#Новости тюмени#Автомобили#Авто#Любовь Селезнева
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