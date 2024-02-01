До Тюмени не доехал: автовоз с новыми иномарками влетел в фуру

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Автовоз направлялся из Домодедово Московской области на разгрузку новых автомобилей в Тюмень. Водитель получил права 35 лет назад и за это время трижды привлекался к административной ответственности. На момент ДТП мужчина был трезв.
Водитель «Скании» владеет правами 39 лет, за нарушения ПДД привлекался два раза. Он пояснил, что перевозил сборный груз из Перми в Тюмень. Мужчина рассказал, что двигался по правой полосе и почувствовал удар в заднюю часть полуприцепа.
Увидев поврежденную кабину «Мерседеса», он подошел к водителю и поинтересовался его самочувствием, после чего вызвал скорую. Виновника аварии госпитализировали.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью столкнулись три легковых автомобиля. В аварии погибла пенсионерка.