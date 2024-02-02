Под Тюменью построят новую психбольницу почти за 260 миллионов рублей

В документах, опубликованных на портале Госзакупки указано, что новый корпус психдиспансера построят рядом с действующей психиатрической больницей — по улице Сосновой. По проекту в стационарном отделении расположатся палаты для пациентов, процедурные кабинеты, тренажерный зал, кабинеты для занятий ЛФК, релакс-терапией, арт-терапией, кинотерапией, трудотерапией, клуб для родственников.