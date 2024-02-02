Под Тюменью построят новую психбольницу почти за 260 миллионов рублей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В документах, опубликованных на портале Госзакупки указано, что новый корпус психдиспансера построят рядом с действующей психиатрической больницей — по улице Сосновой. По проекту в стационарном отделении расположатся палаты для пациентов, процедурные кабинеты, тренажерный зал, кабинеты для занятий ЛФК, релакс-терапией, арт-терапией, кинотерапией, трудотерапией, клуб для родственников.
Указано, что подрядной организации необходимо предусмотреть максимально возможное применение оборудования и материалов российского производства.
Согласно контракту, полностью все работы должны быть завершены до 10 марта 2026 года.
Ранее «Наш Город» писал, что «СЗ ЖБИ-3» получила контракт стоимостью более 430 миллионов рублей на строительство детского сада на 330 мест в микрорайоне Мелиораторов. Новое дошкольное учреждения будет возведено до августа 2026 года.