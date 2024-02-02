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Published Сегодня, 07:19

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Под Тюменью появится новый психдиспансер за 260 миллионов рублей

Под Тюменью построят новую психбольницу почти за 260 миллионов рублей

2 февраля 2024, 07:19
Фото: 1MI

Под Тюменью появится новый психдиспансер за 260 миллионов рублей

В тюменском поселке Винзили в течение ближайших двух лет построят новое стационарное отделение областной психиатрической больницы за 259 миллионов рублей. Работами по возведению медучреждения займется «СЗ ЖБИ-3». Компания стала единственным участником закупки, организованной областными властями.

В документах, опубликованных на портале Госзакупки указано, что новый корпус психдиспансера построят рядом с действующей психиатрической больницей — по улице Сосновой. По проекту в стационарном отделении расположатся палаты для пациентов, процедурные кабинеты, тренажерный зал, кабинеты для занятий ЛФК, релакс-терапией, арт-терапией, кинотерапией, трудотерапией, клуб для родственников.

Указано, что подрядной организации необходимо предусмотреть максимально возможное применение оборудования и материалов российского производства.

Согласно контракту, полностью все работы должны быть завершены до 10 марта 2026 года.

Ранее «Наш Город» писал, что «СЗ ЖБИ-3» получила контракт стоимостью более 430 миллионов рублей на строительство детского сада на 330 мест в микрорайоне Мелиораторов. Новое дошкольное учреждения будет возведено до августа 2026 года.

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