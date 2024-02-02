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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Тюменцы возмутились суммами за отопление в ЖКХ-платежках за январь

Более 8 тысяч за тепло: тюменцев возмутили суммы в ЖКХ-платежках за январь

2 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI

Тюменцы возмутились суммами за отопление в ЖКХ-платежках за январь

Жителей Тюмени возмутили суммы за отопление в квитанциях ЖКХ за январь. По словам горожан, счет за данную услугу составляет более 50% от общей суммы, указанной в платежке.
Фото: ЧС Тюмень
«47,4 квадратных метра — счет за тепло 8 тысяч 543 рубля. Откуда они берут такие объемы — почти 5 Гкал? С таким объемом у нас в доме должны печи стоять, а не батареи», — возмутились горожане.

И предположили, что вероятнее всего, такая сумма сложилась из-за тех, кто не оплачивает счета — попросту их долги решили раскидать на всех жильцов или же включили в квитанции произошедшие коммунальные аварии.

«Больше двух недель на Широтной трубы парили, отапливали улицу. Думаете, за чей счет?» — отметили тюменцы.
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Впрочем, не все жители Тюмени получили квитанции за январь с устрашающими цифрами. Некоторым тюменцам, напротив, выставили счета на оплату услуг ЖКХ с суммами ниже декабрьских.

«А у нас пришла платежка намного дешевле, я ищу подвох!» — сообщила подписчица «Нашего Города».
«У меня за 60 „квадратов“. Отопление — 1 тысяча 47 рублей. Всего 4 тысячи 480 рублей», — отметила Татьяна Л.

Заметим, что в Тюменской области в последний раз тарифы ЖКХ в Тюменской области повышали в декабре 2022 года. Очередное повышение коммунальных тарифов состоится в июле этого года. Предельные индексы изменения вносимой платы за ЖКУ не превысят 10,2%. В Тюмени плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%. Электроэнергия подорожает на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации), электричество для плит — на 8,2-9%, газ вырастет в цене на 8,7-10,13%, тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами на 9,6%.

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