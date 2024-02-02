Более 8 тысяч за тепло: тюменцев возмутили суммы в ЖКХ-платежках за январь

Заметим, что в Тюменской области в последний раз тарифы ЖКХ в Тюменской области повышали в декабре 2022 года. Очередное повышение коммунальных тарифов состоится в июле этого года. Предельные индексы изменения вносимой платы за ЖКУ не превысят 10,2%. В Тюмени плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%. Электроэнергия подорожает на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации), электричество для плит — на 8,2-9%, газ вырастет в цене на 8,7-10,13%, тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами на 9,6%.