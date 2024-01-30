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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города

Не прошло и суток: в Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города

30 января 2024, 06:32
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени образовалась новая яма с кипятком в центре города

Тюменцы сообщают в социальных сетях, что на отремонтированном днем ранее месте недавнего провала асфальта по улице 50 лет ВЛКСМ, вновь образовывается яма.
На 50 лет ВЛКСМ снова образовывается провал на отремонтированном участке
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«На 50 лет ВЛКСМ снова образовывается провал на отремонтированном вчера участке — не подходите близко», — предупредили горожане в социальных сетях.

«Почему управляющая компания не способствует в безопасности граждан, чтобы предотвращать инциденты пока службы не приедут», — возмутились тюменцы.

Заметим, что по факту порывов труб на 50 лет ВЛКСМ горожане 29 января опубликовали петицию с требованием к контролирующим органам, прокуратура и Следственному комитету, организовать проверки и навести порядок в данной сфере. Документ подписали уже 169 человек.

«Еще в декабре 2023 года во дворе дома, по улице 50 лет ВЛКСМ, 15/1, начало рвать трубы. Огромные ямы с кипятком стояли на протяжении трех недель нетронутыми. Жильцы в новогодние праздники (в морозы -30) остались без горячей воды и отопления. Тем временем ямы становились всё шире, начала проваливаться проезжая часть. Только когда жители начали трубить уже во все инстанции и обратились на телевидение — начались ремонтные работы», — сообщили авторы петиции.

Напомним, в минувшие выходные Тюмень попала в сводки федеральных новостей из-за произошедшего ЧП в центре города. На улице 50 лет ВЛКСМ в яму с горячей водой провалилась 21-летняя девушка. Тюменка получила ожоги различной степени тяжести 40% нижней части тела.

«Пациентка находится в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое», — рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ход расследования обстоятельств происшествия находится под контролем главы СУ СК России, генерала Александра Бастрыкина.

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