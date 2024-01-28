Тюменка провалилась в яму с кипятком. В настоящее время она находится в реанимации

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
«Сейчас племянница в реанимации с ожогами 40% нижней части тела различной степени тяжести», — пояснил «Нашему Городу» Андрей, дядя пострадавшей,.
И добавил, что опасное место не было отмечено предупреждающими ограждениями. По словам очевидцев, ограждение было выставлено только после того, как девушку увезли с места происшествия на машине скорой помощи. Направлен запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 15:50: вызов на станцию скорой помощи поступил в 09:22. Медики прибыли на место ЧП в 09:34. В настоящее время пострадавшая тюменка находится в ОКБ № 1 в отделении реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
По факту коммунальной аварии прокуратура Тюменской области уже начала проверку. Ее ход находится под личным контролем прокурора региона Владислава Московских.
«Будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в том числе по возмещению ущерба пострадавшей», — указано в сообщении ведомства.
Заметим, что в Тюмени этот случай не является первым. Аналогичные травмы получил один из жителей областной столицы 15 января — тогда ЧП произошло на улице Амурской. В декабре 2022 года в яму с кипятком провалилась 85-летняя пенсионерка. Бабушке пришлось потратить немало времени на восстановление здоровья.