Тюменка провалилась в яму с кипятком. В настоящее время она находится в реанимации

Заметим, что в Тюмени этот случай не является первым. Аналогичные травмы получил один из жителей областной столицы 15 января — тогда ЧП произошло на улице Амурской. В декабре 2022 года в яму с кипятком провалилась 85-летняя пенсионерка. Бабушке пришлось потратить немало времени на восстановление здоровья.