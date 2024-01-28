В районе тюменских сел заметили стаи волков. Жертвы хищников уже есть

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
«В районе Демьянки замечено множество волчьих следов и, к сожалению, останки жертвы — обглоданное тело собаки. Тут недалеко деревня — утащили собаку. Таскали они ее знатно», — сообщили очевидцы.
Заметим, что этой зимой в Тюменской области участились случаи выхода волков к людям. В декабре неподалеку от Тобольска, у Савинского затона, была замечена стая волков — дикие животные попали на запись камер видеонаблюдения. В ноябре со стаей волков на реке Ишим повстречался местный рыбак.
22 января трагедия произошла в соседней Курганской области — волк насмерть загрыз 60-летнюю женщину. Хищник вышел к посёлку «Курорт „Озеро Медвежье“». Первой ему на пути попалась местная жительница, которая шла со своей собакой. Сначала он напал на домашнего пса, потом — на его хозяйку, которая пыталась защитить любимца. Пострадавшую экстренно госпитализировали с многочисленными укусами и рваными ранами головы и конечностей, но спасти не смогли.
Позже дикое животное напало еще на трёх человек, все они получили укусы. В конце концов зверя-людоеда застрелили местные жители с полицейскими, которые вышли на охоту, когда стало понятно, что животное не собирается возвращаться в лес и продолжит охоту на людей. Тело хищника отправили на ветеринарную экспертизу, по которой установят, было ли у животного бешенство или иное заболевание.
По факту гибели женщины начал проверку Следственный комитет.
По неподтвержденным данным, волк пришел в Курганскую область из Тюменской и Свердловской областей вслед за косулями.