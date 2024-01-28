В районе тюменских сел заметили стаи волков. Жертвы хищников уже есть

Позже дикое животное напало еще на трёх человек, все они получили укусы. В конце концов зверя-людоеда застрелили местные жители с полицейскими, которые вышли на охоту, когда стало понятно, что животное не собирается возвращаться в лес и продолжит охоту на людей. Тело хищника отправили на ветеринарную экспертизу, по которой установят, было ли у животного бешенство или иное заболевание.