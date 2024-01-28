«Медик ушел на больничный»: тюменцам объяснили причину странного графика работы ФАПа

ФАПы в Якушах и Криводаново возобновили работу

Тюменские чиновники пояснили, по какой причине в деревне Якуши фельдшерско-акушерский пункт перешел на новый график работы. Напомним, с понедельника по субботу медучреждение не работало, а в воскресенье в ФАПе был выходной. Аналогичная ситуация сложилась и в деревне Криводанова.