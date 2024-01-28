«Медик ушел на больничный»: тюменцам объяснили причину странного графика работы ФАПа

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
«Плановый прием пациентов в данных ФАПах на сутки был перенесен в Мальковскую амбулаторию, обслуживание по неотложной помощи не прекращалось. Ситуация произошла из-за ухода на больничный одного из медицинских работников указанного учреждения», — заверили в информационном центре правительства Тюменской области.
И добавили, что по данным фактам будет проведена служебная проверка и приняты административные меры.
Ранее «Наш Город» писал, что заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял под контроль ситуацию с дефицитом кадров в Армизонской районной больнице. На нехватку врачей в декабре прошлого года местные жители пожаловались президенту России Владимиру Путину.