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ФАПы в Якушах и Криводаново возобновили работу

«Медик ушел на больничный»: тюменцам объяснили причину странного графика работы ФАПа

28 января 2024, 07:22
Фото: 1MI

ФАПы в Якушах и Криводаново возобновили работу

Тюменские чиновники пояснили, по какой причине в деревне Якуши фельдшерско-акушерский пункт перешел на новый график работы. Напомним, с понедельника по субботу медучреждение не работало, а в воскресенье в ФАПе был выходной. Аналогичная ситуация сложилась и в деревне Криводанова.
«Плановый прием пациентов в данных ФАПах на сутки был перенесен в Мальковскую амбулаторию, обслуживание по неотложной помощи не прекращалось. Ситуация произошла из-за ухода на больничный одного из медицинских работников указанного учреждения», — заверили в информационном центре правительства Тюменской области.

И добавили, что по данным фактам будет проведена служебная проверка и приняты административные меры.

Ранее «Наш Город» писал, что заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял под контроль ситуацию с дефицитом кадров в Армизонской районной больнице. На нехватку врачей в декабре прошлого года местные жители пожаловались президенту России Владимиру Путину.

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