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Прокурор Тюменской области проверил сельскую больницу, на которую жаловались Путину

Прокурор Тюменской области проверил сельскую больницу, на которую жаловались Путину

19 января 2024, 16:15
Фото: 1MI
Заместитель Генпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с дефицитом кадров в Армизонской районной больнице. Провести проверку медучреждения было поручено тюменской прокуратуре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Фото: сайт прокуратуры Тюменской области

На нехватку врачей в медучреждении в декабре прошлого года пожаловались местные жители, записав видеообращение, адресованное главе государства Владимиру Путину.

На коллективное заявление отреагировал прокурор Тюменской области Владислав Московских, лично приняв участие в проверке Армизонской больницы. В районе он совместно с главой областного депздрава встретился с сельчанами, недовольными качеством местного медобслуживания.

«По итогам встречи Владислав Московских поручил департаменту здравоохранения совместно с органами местного самоуправления разработать дорожную карту по улучшению качества оказываемой медпомощи с учетом поставленных гражданами вопросов и проинформировать население о планируемых мероприятиях», — отметили в прокуратуре региона.

После беседы с жителями села, прокурор и руководители других ведомств навестили больницу, где смогли пообщаться с пациентами и персоналом.

Исполнение поручений и рассмотрение принятых обращений прокурором области взято на контроль.

Также, по данным «Ура.ру» в адрес главврача ОБ №4, в структуру которой входит Армизонская больница, внесено представление с требование решить проблему с дефицитом кадров. Департамент здравоохранения региона в свою очередь заявил, что в райбольницу была организована выездная бригада профильных врачей из Ишима. По вторникам и четвергам прием в Армизонском проводят невролог, кардиолог, уролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог и врач УЗИ. Кроме того, в медучреждении планируется заменить диагностическое оборудование.

Напомним, несколько дней назад в правительстве Тюменской области пообещали провести капитальный ремонт в Армизонской больнице. Работы во реконструкции здания начнутся уже в конце января. На время ремонта медучреждение переведут в другое здание.

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#Общество#Ирина Швецова#Врачи#Прокуратура#Больницы#Проверки#Прокурорская проверка
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