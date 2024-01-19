Прокурор Тюменской области проверил сельскую больницу, на которую жаловались Путину

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
На нехватку врачей в медучреждении в декабре прошлого года пожаловались местные жители, записав видеообращение, адресованное главе государства Владимиру Путину.
На коллективное заявление отреагировал прокурор Тюменской области Владислав Московских, лично приняв участие в проверке Армизонской больницы. В районе он совместно с главой областного депздрава встретился с сельчанами, недовольными качеством местного медобслуживания.
«По итогам встречи Владислав Московских поручил департаменту здравоохранения совместно с органами местного самоуправления разработать дорожную карту по улучшению качества оказываемой медпомощи с учетом поставленных гражданами вопросов и проинформировать население о планируемых мероприятиях», — отметили в прокуратуре региона.
После беседы с жителями села, прокурор и руководители других ведомств навестили больницу, где смогли пообщаться с пациентами и персоналом.
Исполнение поручений и рассмотрение принятых обращений прокурором области взято на контроль.
Также, по данным «Ура.ру» в адрес главврача ОБ №4, в структуру которой входит Армизонская больница, внесено представление с требование решить проблему с дефицитом кадров. Департамент здравоохранения региона в свою очередь заявил, что в райбольницу была организована выездная бригада профильных врачей из Ишима. По вторникам и четвергам прием в Армизонском проводят невролог, кардиолог, уролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог и врач УЗИ. Кроме того, в медучреждении планируется заменить диагностическое оборудование.
Напомним, несколько дней назад в правительстве Тюменской области пообещали провести капитальный ремонт в Армизонской больнице. Работы во реконструкции здания начнутся уже в конце января. На время ремонта медучреждение переведут в другое здание.