Прокурор Тюменской области проверил сельскую больницу, на которую жаловались Путину

Также, по данным «Ура.ру» в адрес главврача ОБ №4, в структуру которой входит Армизонская больница, внесено представление с требование решить проблему с дефицитом кадров. Департамент здравоохранения региона в свою очередь заявил, что в райбольницу была организована выездная бригада профильных врачей из Ишима. По вторникам и четвергам прием в Армизонском проводят невролог, кардиолог, уролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, эндокринолог и врач УЗИ. Кроме того, в медучреждении планируется заменить диагностическое оборудование.