Прокуратура проверит общественный транспорт Тюмени, на который жалуются две недели

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
«В сети интернет активно распространяется информация о том, что жители разных районов города Тюмени испытывают затруднения при передвижении по городу, обусловленные длительным ожиданием городских рейсовых автобусов либо отменой отдельных маршрутов их движения. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору города Тюмени провести проверку», — указано в сообщении ведомства.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жителей микрорайона Лесной оставили фактически без общественного транспорта. С 1 января 2024 года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной». Из общественного транспорта остался только маршрут № 80, на линии которого работают всего два автобуса.