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Тюменская прокуратура проверит работу общественного транспорта

Прокуратура проверит общественный транспорт Тюмени, на который жалуются две недели

12 января 2024, 03:27
Фото: 1MI

Тюменская прокуратура проверит работу общественного транспорта

Тюменская прокуратура организует проверку работы общественного транспорта в областной столице. Причина — публикации в СМИ о перебоях в графике движения автобусов и жалобы тюменцев.
«В сети интернет активно распространяется информация о том, что жители разных районов города Тюмени испытывают затруднения при передвижении по городу, обусловленные длительным ожиданием городских рейсовых автобусов либо отменой отдельных маршрутов их движения. Прокуратура Тюменской области поручила прокурору города Тюмени провести проверку», — указано в сообщении ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жителей микрорайона Лесной оставили фактически без общественного транспорта. С 1 января 2024 года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной». Из общественного транспорта остался только маршрут № 80, на линии которого работают всего два автобуса.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Прокуратура#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Проверки
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