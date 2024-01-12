Прокуратура проверит общественный транспорт Тюмени, на который жалуются две недели

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени жителей микрорайона Лесной оставили фактически без общественного транспорта. С 1 января 2024 года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной». Из общественного транспорта остался только маршрут № 80, на линии которого работают всего два автобуса.