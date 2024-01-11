Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД

Заметим, что только с начала января в Тюмени уже произошло несколько крупных коммунальных аварий. 4 января без тепла и горячей воды из-за порыва на тепломагистрали остались десятки домов на Лесобазе. 9 января из-за коммунальной аварии подача тепла была ограничена в домах в районе Войновка. Также ГВС отсутствовало в жилых здания на улицах Тимирязева, Пархоменко и Транспортной.