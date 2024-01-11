Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
В настоящее время специалисты занимаются устранением коммунальной аварии, для жителей домов организован подвоз воды.
Еще один порыв труб произошел в центре города — на улице Красных Зорь. Там, на месте снесенной коррекционной школы образовалось озеро с горячей водой. Фотографию «термального источника» опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«Удобно. Ехать не надо на горячие источники далеко», — пошутили горожане.
Заметим, что только с начала января в Тюмени уже произошло несколько крупных коммунальных аварий. 4 января без тепла и горячей воды из-за порыва на тепломагистрали остались десятки домов на Лесобазе. 9 января из-за коммунальной аварии подача тепла была ограничена в домах в районе Войновка. Также ГВС отсутствовало в жилых здания на улицах Тимирязева, Пархоменко и Транспортной.
По прогнозам синоптиков, морозы начнут отступать уже сегодня вечером — к ночи столбики термометров в областной столице поднимутся до -22. В пятницу, 12 декабря, температура воздуха составит -14….-23. В настоящее время столбики термометров Тюмени показывают -26.