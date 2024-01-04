В Тюмени без тепла и горячей воды остались десятки домов на Лесобазе

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
В настоящее время специалисты УСТЭК проводят откачку воды из тепловой камеры для переподключения части потребителей с целью обеспечения их услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.
В ближайшее время специалисты приступят к земляным работам в районе места повреждения и замене участка тепломагистрали.
Принимаются все необходимые меры для устранения инцидента в кратчайшие сроки. По предварительным данным, подачу тепла восстановят к 11 часам утра 5 января.
В настоящее время перебои в подаче отопления и горячей воды наблюдаются по следующим адресам:
Ранее «Наш Город» писал, что порыв трубы на улице Домостроителей произошел утром 4 января. Видеоролик с затопившим улицу кипятком был опубликован в социальных сетях.