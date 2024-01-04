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В Тюмени без тепла и горячей воды остались десятки домов на Лесобазе

В Тюмени без тепла и горячей воды остались десятки домов на Лесобазе

4 января 2024, 09:58
Фото: Тюмень. Администрация города.
В Тюмени ограничили подачу горячей воды и тепла в десятки домов из-за коммунальной аварии по улице Домостроителей. По предварительным данным, произошло повреждение тепломагистрали диаметром 219 мм от тепловой камеры возле дома № 2.

В настоящее время специалисты УСТЭК проводят откачку воды из тепловой камеры для переподключения части потребителей с целью обеспечения их услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В ближайшее время специалисты приступят к земляным работам в районе места повреждения и замене участка тепломагистрали.

Принимаются все необходимые меры для устранения инцидента в кратчайшие сроки. По предварительным данным, подачу тепла восстановят к 11 часам утра 5 января.

Фото: Тюмень. Администрация города.

В настоящее время перебои в подаче отопления и горячей воды наблюдаются по следующим адресам:

  • Домостроителей, 2, 2/1, 2а, 4, 4а, 6/1, 6а, 6а/2, 6б, 8, 8/1, 10, 10/2, 12, 12а, 12а/1, 12б, 12в, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16а, 18, 18а, 18в, 20, 22, 22/2, 24, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 32, 34, 34/1, 36, 38.
  • Казачьи Луга, 1, 2,3, 3/2,4/1,4/2, 8, 9, 9/1,10,11, 12.
  • Западносибирской, 2, 2/1, 6, 10, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 16, 18, 18/1, 22, 22/1, 28, 30.
  • Мебельщиков, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16.

Ранее «Наш Город» писал, что порыв трубы на улице Домостроителей произошел утром 4 января. Видеоролик с затопившим улицу кипятком был опубликован в социальных сетях.

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