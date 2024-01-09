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Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Тюмени целый район в морозы остался без тепла и горячей воды

В Тюмени целый район в морозы остался без тепла и горячей воды. ФОТО. ВИДЕО

9 января 2024, 15:37
Фото: 1MI

В Тюмени целый район в морозы остался без тепла и горячей воды

Сегодня, 9 января, в Тюмени произошел порыв теплоцентрали, из-за которого без горячей воды и тепла остался район Войновка. Из-за коммунальной аварии закрылись детские сады и школы.
Фото: Фоторепортаж Дмитрия Соколова

Тепло жителям Войновки обещают дать только в среду к 10 утра.

«На улице минус 22С (по ощущениям минус 29 С). Жителям остаётся кутаться в одеяла и теплую одежду, ночевать в холодных квартирах», — пишут тюменцы.

Но, как оказалось, проблема с отоплением есть и в других районах городах. Так, по словам читателей «Нашего города», сегодня также пропали тепло и ГВС на улицах Тимирязева, Транспортной и Пархоменко.

На ТранспортнойНа Транспортной
На Транспортной
Фото: Галина / Наш город

Кроме того, теплосети «дымят» и на Малыгина.

Видео: nashgorod.ru
«На Малыгина уже несколько дней вот так „дымит“ из-под земли. Всё в воде… Зачем летом проводят опрессовки, если каждую зиму потом рвет трубы в городе?», — сообщил еще один подписчик «Нашего города».

Вот еще несколько комментариев от жителей Тюмени:

«Рядом на перекрёстке Салтыкова-Щедрина и Красных Зорь с интервалом в три месяца уже пять последних лет парит. За эти годы тепломагистраль уже больше 10 раз латали на разных участках. Вся дорога перерыта и в заплатках. Сейчас опять ленточкой огородили и вода хлещет. Периодически приезжает трактор с насосом и откачивает теплоноситель из распределительного колодца в канализацию». (Тимофей)
«На Широтной — Народной неделю парит». (Владимир)
«Обогреватель включили, поплачем над платёжной». (Галина)
«Весь город в порывах сетей! Отчёты пишут красивые только!». (Надежда)
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