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Updated Сегодня, 06:13

Работодатели готовы платить тюменцам более 50 тысяч рублей

Уровень зарплатных ожиданий тюменцев не совпадает с предложениями работодателей

11 января 2024, 06:11
Фото: 1MI

Работодатели готовы платить тюменцам более 50 тысяч рублей

Работодатели Тюменской области увеличили размеры предлагаемых зарплат. По итогам 2023 года этот показатель увеличился на 4 тысячи рублей и достиг 50,6 тысяч рублей. Такие данные представили аналитики HeadHunter.

Выросли и зарплатные ожидания у соискателей — на 9% с начала года. В декабре они достигли 54,6 тысяч рублей.

По данным экспертов, наибольший рост продемонстрировало медианное зарплатное предложение в сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг», где средняя зарплата составила в декабре 97,4 тысячи рублей (рост на 43%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (39,4 тысячи, рост на 40%) и «Маркетинг» (56,8 тысяч рублей, рост на 35%).

На данную тенденцию оказала влияние высокая конкуренция за кадры. О чем свидетельствует рост числа опубликованных вакансий — в декабре 2023 года количество опубликованных предложений о работе превысило показатели января 2023 года на 27%.

«Нехватка персонала — корневая проблема прошлого года и, по мнению большинства работодателей, она сохранится и в 2024 году. Согласно нашим исследованиям среди внешних причин дефицита кадров выделяют: влияние геополитической напряжённости, отсутствие специалистов с требуемыми навыками и демографическую проблему. А среди внутренних обстоятельств, в первую очередь, называют неконкурентный уровень зарплаты и недостаточное развитие бренда работодателя», — пояснила руководитель пресс-службы HH на УралеОльга Виноградова.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по данным Департамента труда и занятости населения, за последний год средний размер предлагаемой заработной платы увеличился на 3 тысячи рублей и составил 40,3 тысячи рублей.

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