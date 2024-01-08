У тюменцев упали зарплаты. Каких сфер коснулось понижение?

В отраслях сельского хозяйства, транспорта, общественного питания заработная плата сотрудников выросла от 20,8% до 13,9%. Средний заработок составил от 25,8 до 43,9 тысяч рублей. Одновременно с этим сократился уровень предлагаемых зарплат в сфере добычи полезных ископаемых (на 4%) — с 58,3 тысячи рублей до 55,9 тысячи рублей, а также в административной сфере (на 2,7%) — с 36,7 тысячи рублей до 35,7 тысячи рублей, пишет 72.RU.