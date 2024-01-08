У тюменцев упали зарплаты. Каких сфер коснулось понижение?

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По данным ведомства, средний размер предлагаемой заработной платы в регионе сегодня составляет 40,3 тысячи рублей, что на 3 тысячи больше, чем год назад. При этом, в отдельных отраслях рост зарплат за год составил от 13,9 до 37%.
Как пояснил директор департамента труда и занятости Александр Сидоров, наибольший рост заработка был отмечен в финансовой отрасли — с 26,2 тысячи рублей до 36 тысяч рублей (на 37,3%), госуправлении — с 29,7 тысячи рублей до 37,1 тысячи рублей (на 25%).
В отраслях сельского хозяйства, транспорта, общественного питания заработная плата сотрудников выросла от 20,8% до 13,9%. Средний заработок составил от 25,8 до 43,9 тысяч рублей. Одновременно с этим сократился уровень предлагаемых зарплат в сфере добычи полезных ископаемых (на 4%) — с 58,3 тысячи рублей до 55,9 тысячи рублей, а также в административной сфере (на 2,7%) — с 36,7 тысячи рублей до 35,7 тысячи рублей, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых редких в регионе профессий. В него вошли землекопы, кузнецы, ихтиологи, машинисты по стирке белья.