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В Тюменской области снизился уровень предлагаемых зарплат

У тюменцев упали зарплаты. Каких сфер коснулось понижение?

8 января 2024, 12:00
Фото: 1MI

В Тюменской области снизился уровень предлагаемых зарплат

У жителей Тюменской области за последний год выросли зарплаты. По данным Тюменьстата, в среднем тюменцы стали зарабатывать больше на 10 тысяч рублей — более 87 тысяч. Правда, по информации Департамента труда и занятости населения, цифры иные.

По данным ведомства, средний размер предлагаемой заработной платы в регионе сегодня составляет 40,3 тысячи рублей, что на 3 тысячи больше, чем год назад. При этом, в отдельных отраслях рост зарплат за год составил от 13,9 до 37%.

Как пояснил директор департамента труда и занятости Александр Сидоров, наибольший рост заработка был отмечен в финансовой отрасли — с 26,2 тысячи рублей до 36 тысяч рублей (на 37,3%), госуправлении — с 29,7 тысячи рублей до 37,1 тысячи рублей (на 25%).

В отраслях сельского хозяйства, транспорта, общественного питания заработная плата сотрудников выросла от 20,8% до 13,9%. Средний заработок составил от 25,8 до 43,9 тысяч рублей. Одновременно с этим сократился уровень предлагаемых зарплат в сфере добычи полезных ископаемых (на 4%) — с 58,3 тысячи рублей до 55,9 тысячи рублей, а также в административной сфере (на 2,7%) — с 36,7 тысячи рублей до 35,7 тысячи рублей, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень самых редких в регионе профессий. В него вошли землекопы, кузнецы, ихтиологи, машинисты по стирке белья.

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