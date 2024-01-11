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Жители Тюмени раскупили дорогие билеты на концерт Лолиты

Концерт Лолиты: тюменцы раскупили все билеты на места у сцены

11 января 2024, 04:51
Фото: 1MI

Жители Тюмени раскупили дорогие билеты на концерт Лолиты

Жители Тюмени раскупили практически все самые дорогие билеты на концерт российской певицы Лолиты, участницы скандальной голой вечеринки Анастасии Ивлеевой. В продаже осталось немногим более двух десятков свободных мест возле сцены.

Данная информация указана на сайте компании Margarita Art, которая занимается организацией выступления.

Концерт Лолиты Милявской в Тюменской филармонии состоится 25 марта 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал о том, что «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой, состоявшаяся в столичном клубе «Мутабор» в декабре 2023 года, вызвала немало негатива у общественности. Гостями вечеринки были певцы и артисты, среди которых Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан, Анна Асти и другие.

Одного из ее участников — рэп-исполнителя Vacio арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он явился на вечеринку в одном носке, надетом на причинное место.

Работу клуба «Мутабор» приостановили на 90 суток. По данным тг-канала Baza, суд признал клуб виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения, так как один из посетителей «Мутабора» ранее отравился пивом.

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