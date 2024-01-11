Концерт Лолиты: тюменцы раскупили все билеты на места у сцены

Одного из ее участников — рэп-исполнителя Vacio арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Он явился на вечеринку в одном носке, надетом на причинное место.