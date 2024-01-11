«Пора выходить на пикет»: тюменский микрорайон Лесной остался без автобусов

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
С начала этого года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80. Однако из-за смены движения последнего (сокращения маршрута) массово уволились водители — им стало просто не выгодно работать на линии. В итоге на весь микрорайон осталось всего два автобуса, да и те курсируют с перебоями.
«Неделю с работы после восьми часов вечера ходим в темноте по полю, лесам и сугробам, так как нам прямо сказали, что маршруток после 20:00 вечера не будет. В среду днём водитель сообщил, что „11 января можете маршрутку не ждать“. У него выходной, а других машин нет и не будет. Даже не понятно, куда жаловаться уже. Никто не реагирует всё равно», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
И добавили, что, по всей видимости, пора проводить пикет перед зданием администрации Тюмени — возможно, тогда проблема будет решена.
Напомним, с 1 января 2024 года у ряда городских автобусных маршрутов изменилась схема движения. Автобус №15 «мкр. Лесной — мкр. Южный» теперь начинает движение с остановочного пункта «Рабочий поселок». Из движения исключены остановочные пункты «мкр. Лесной», «Гаражи», «ТЦ „Лента“», «Ялуторовский тракт», «Управление Росгвардии» в прямом и обратном направлениях. № 80 ездит по маршруту от остановки «мкр. Лесной» до «ДК „Строитель““.