«Пора выходить на пикет»: тюменский микрорайон Лесной остался без автобусов

С начала этого года из схемы движения маршрута № 15 была исключена остановка «мкр. Лесной» — из общественного транспорта остался только маршрут № 80. Однако из-за смены движения последнего (сокращения маршрута) массово уволились водители — им стало просто не выгодно работать на линии. В итоге на весь микрорайон осталось всего два автобуса, да и те курсируют с перебоями.