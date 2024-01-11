Дождались? В Тюмени подешевели куриные яйца

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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В некоторых гипермаркетах, «Ленте», «Метро» и «Ашане», в частности, можно найти десяток по цене от 88 рублей.
Для сравнения, в конце декабря стоимость яиц категории С1 в тюменских магазинах составляла 130-150 рублей за десяток, цена яиц категории СО превышала 160 рублей.
По данным Министерства сельского хозяйства России, за последние две недели в целом по стране цены на яйца у производителей снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов. По его словам, ведомство держит на контроле вопрос по стабилизации цен на данный социально-значимый продукт.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские птицефабрики за год более чем в два раза нарастили производство яиц. За 11 месяцев минувшего года птицефабриками региона было произведено более 1 миллиарда яиц — в среднем по 400 яиц на каждого жителя области.