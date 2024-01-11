Дождались? В Тюмени подешевели куриные яйца

По данным Министерства сельского хозяйства России, за последние две недели в целом по стране цены на яйца у производителей снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов. По его словам, ведомство держит на контроле вопрос по стабилизации цен на данный социально-значимый продукт.