Будет ветрено и холодно: в Тюмень придут 30-градусные морозы

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
В Тюмени 11 января ожидается малооблачная погода, ветер до 3,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-28, вечером температура воздуха составит -21…-25.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11 закат в 16:19 продолжительность дня 7 часов 8 минут.
В Тобольске в четверг синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,1 м/с. Утром и днем термометры покажут -26…-29, в темное время суток температура воздуха составит -24…-27.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07 закат в 16:01 продолжительность дня 6 часов 54 минуты.
В Ялуторовске 11 января в течение дня ожидается малооблачная погода, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -27….-29, к вечеру температура воздуха составит -22…-27.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 16:19 продолжительность дня 7 часов 15 минут.
В Заводоуковске в четверг в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -25…-29, в вечерние и ночные часы ожидается до -21…-27.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 16:19продолжительность дня 7 часов 16 минут.
В Ишиме 11 января в течение дня ожидается ясная погода, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -25…-27, в ночные часы температура воздуха составит до -28…-24.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 16:10 продолжительность дня 7 часов 22 минуты.