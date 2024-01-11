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Будет ветрено и холодно: в Тюмень придут 30-градусные морозы

Будет ветрено и холодно: в Тюмень придут 30-градусные морозы

11 января 2024, 01:13
Фото: 1MI
На юге Тюменской области ожидаются 30-градусные морозы, небольшой снег и ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Днем термометры покажут -26…-28, к ночи похолодает до -28…-30.

В Тюмени 11 января ожидается малооблачная погода, ветер до 3,9 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -24…-28, вечером температура воздуха составит -21…-25.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11 закат в 16:19 продолжительность дня 7 часов 8 минут.

В Тобольске в четверг синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,1 м/с. Утром и днем термометры покажут -26…-29, в темное время суток температура воздуха составит -24…-27.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07 закат в 16:01 продолжительность дня 6 часов 54 минуты.

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В Ялуторовске 11 января в течение дня ожидается малооблачная погода, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -27….-29, к вечеру температура воздуха составит -22…-27.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:04, закат в 16:19 продолжительность дня 7 часов 15 минут.

В Заводоуковске в четверг в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -25…-29, в вечерние и ночные часы ожидается до -21…-27.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03, закат в 16:19продолжительность дня 7 часов 16 минут.

В Ишиме 11 января в течение дня ожидается ясная погода, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -25…-27, в ночные часы температура воздуха составит до -28…-24.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 16:10 продолжительность дня 7 часов 22 минуты.

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