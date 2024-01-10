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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Пострадавшая в бытовой ссоре тюменка находится в удовлетворительном состоянии.

Пострадавшая в бытовой ссоре тюменка находится в удовлетворительном состоянии

10 января 2024, 09:52
Фото: 1MI
Пострадавшая в бытовой ссоре тюменка находится в удовлетворительном состоянии.

Пострадавшая в бытовой ссоре тюменка находится в удовлетворительном состоянии

Вчера в доме №6 на улице Александра Федоровича произошла бытовая ссора, закончившаяся вызовом скорой помощи и правоохранителей. Пострадавшая от рук мужа женщина сейчас находится в ОКБ №2.

В департаменте здравоохранения «Нашему городу» рассказали, что женщину госпитализировали вчера утром. В ОКБ №2 ей оказали необходимую помощь и ревели в ОКБ №2 для продолжения лечения.

«Пациент госпитализирован в профильное отделение. Состояние оценивается, как удовлетворительное», — объяснили врачи.

Напомним, что вчера в одной из квартир дома №6 на улице Александра Федоровича стянулись представители силовых структур. Позже выяснилось, что там произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина напал на свою супругу. Изначально он не хотел открывать дверь силовикам, которым было известно, что в квартире также находятся дети и установить их состояние не представлялось возможным. После того, как прибыло подкрепление, мужчина все же открыл дверь.

В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что детей передали бабушке и дедушке, а злоумышленник был задержан.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в микрорайоне Тарманы группа молодых людей из-за сделанного замечания избила ветерана специальной военной операции.

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