Пострадавшая в бытовой ссоре тюменка находится в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что вчера в одной из квартир дома №6 на улице Александра Федоровича стянулись представители силовых структур. Позже выяснилось, что там произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина напал на свою супругу. Изначально он не хотел открывать дверь силовикам, которым было известно, что в квартире также находятся дети и установить их состояние не представлялось возможным. После того, как прибыло подкрепление, мужчина все же открыл дверь.