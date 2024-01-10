Тюменцам назвали книги, идеально подходящие для зимних вечеров

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Как выбрать идеальную книгу для зимнего чтения — приводит телеканал»Саратов 24» слова писателя Стелла Кьярри.
По ее словам, внимание следует обратить на романтические комедии и произведения, в которых герои живут «долго и счастливо», а желающим прочувствовать атмосферу новогодних праздников она рекомендует выбирать книги, где действия разворачиваются в зимнее время.
Из своих книг Стелла Кьярри посоветовала «Срочно! Женюсь на вашей маме!». Действия романа как раз происходят зимой. Произведение повествует о бизнесмене, который хотел получить фиктивную семью на уикенд, но запутался в своих чувствах.
Также писатель рекомендует роман Аси Лавринович «Загадай любовь», история которого разворачивается перед Новым годом. Главная героиня загадала желание — встретить настоящую любовь. Оно сбудется, но сперва ей предстоит вспомнить о старых проблемах.
Любителям классический литературы Кьярри советует прочесть сборник рассказов Антона Чехова «В рождественскую ночь», а также сборник «Рождество с детективом» в который вошли произведения Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой и Анны и Сергея Литвиновых.
Автор канала о литературе и кино «Запах книг» Василий Бортников также назвал произведения, которые идеально подойдут для зимних вечеров. В их числе «Две Зимы» Йолана Бертрана. Книга повествует о двух братьях, отправившихся в путешествие, чтобы вернуть вещи, украденные из их деревни троллями.
Также Бортников рекомендует прочесть «Книжную кухню» писателя Ким Чжи Хе, «Бродяг Севера» Джеймса Кервуда, «Три новеллы» Фредерика Бакмана и «Сочельник с привидениями» Джерома Клапки Джерома. К лучшим зимним произведениям он также отнес «Чагина» Евгения Водолазкина и «Скугга-Бальдур» Сьона.
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