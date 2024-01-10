Тюменцам назвали книги, идеально подходящие для зимних вечеров

Автор канала о литературе и кино «Запах книг» Василий Бортников также назвал произведения, которые идеально подойдут для зимних вечеров. В их числе «Две Зимы» Йолана Бертрана. Книга повествует о двух братьях, отправившихся в путешествие, чтобы вернуть вещи, украденные из их деревни троллями.