«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
К концу декабря во всей России отмечался рост заболеваемости вирусными инфекциями. Случи заболевания достигли показателя в 128,1 на 10 тысяч населения, что превышает норму на 83%. Однако первые дни января выдались более спокойными — заболеваемость снизилась. В частности, в Тюменской области к 9 января было зарегистрировано 192 случая заражения коронавирусом против 674, зафиксированных 2 января.
Сейчас врачи говорят об опасности тридемии, вирусолог Анатолий Альтштейн, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи отмечает, что в России наблюдается одновременное распространение трех вирусов — гриппа, COVID-19 и респираторно-синцитиальной инфекции.
Вероятность заражения всеми тремя вирусами мала, но единичные случаи уже зарегистрированы, об этом говорит тюменский вирусолог Геннадий Уманский.
«Дело в том, что обычно один вирус занимает доминирующую позицию и не допускает присоединения прочих. Но практика показывает, что так происходит не во всех случаях. Обычно заражение двумя или более вирусами происходит, если человек уже подхватил один и к нему в гости пришел человек активно зараженный другим. Это опасное явление, так как оно повышает риск возникновения осложнений», — говорит Уманский.
Роста заболеваемости и первых вероятных случаев тридемии в Тюменской области ждут к третьей декаде января. По мнению врача-терапевта Татьяны Шевцовой, ситуация может быть обострена уже сейчас, но в праздники люди не так часто обращаются к врачам, а практика при нудительного тестирование на COVID-19 уже канула в лету.
«Мы ведь говорим исключительно о зарегистрированных случаях, но далеко не каждый при ОРВИ или даже гриппе или другом вирусном заболевании идет к врачу. Это нужно понимать и особенно трепетно относиться к своему здоровью», — говорит врач.
В Роспотребнадзоре по Тюменской области напоминают о том, что любая острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) может иметь лёгкое или осложнённое течение. У некоторых ОРВИ протекают легко и не требуют лечения, но у пожилых людей, беременных женщин, маленьких детей и людей с серьёзными заболеваниями, например, болезнями сердца или диабетом, инфекция может быть опасной для жизни.
Врач-пульмонолог детского отделения ОКБ №1 Кирилл Гилев, рассказывая об опасности пневмонии для детей, которая может быть вызвана вирусами, рекомендует своевременно проводить вакцинацию.
«От вирусных инфекций таких как сезонный ГРИПП, который профилактирует не столько сам факт заражения, а развитие более тяжелого течения с осложнением в виде присоединения пневмонии. Конечно же профилактическая иммунизация против пневмококковой инфекции которая существует в нашей стране с 2014 года. Из простых бытовых факторов это обычная гигиена, своевременное лечение всех очагов воспаления (даже кариозные зубы), профилактика стресса, общее укрепление организма здоровым питанием и образом жизни», — говорит врач.
К тому же вакцинация поможет гражданам любого возраста снизить вероятность возникновения осложнений. Поставить прививку от гриппа и COVID-19 можно бесплатно в поликлинике.
Также врачи рекомендуют не заниматься самолечением при возникновении острого кашля или других осложнений.
«Лекарства от кашля назначает врач, поскольку кашель бывает разный и для каждого вида кашля препараты свои. При вирусной инфекции антибиотики не применяются, они не облегчат симптомы и не ускорят выздоровление. Назначаются такие препараты только врачом при наличии показаний, например, если присоединилась бактериальная инфекция. Лечение ребёнка обязательно согласовывайте с педиатром», — напоминают в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
Также важно помнить, что вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, чаще всего при чихании, кашле, разговоре, поэтому рекомендуется выдерживать дистанцию.
Для защиты от вирусов также старайтесь не трогать руками глаза, нос или рот. Через них коронавирус и другие возбудители попадают с рук в организм человека. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. При отсутствии салфетки прикрыть рот и нос допускается областью локтя. При возможности следует отказаться от поездок и посещений мест скопления людей.
Врач-инфекционист Владимир Жарков говорит о том, что сейчас вирусы продолжают видоизменяться из-за чего возрастает риск более тяжелого течения болезни и сложностей в лечении.
«Если вспомнить коронавирус, который был в 2019 году с единственным штаммом и оценить обстановку сейчас, когда существует уже более десятка этих штаммов, то можно заметить, что этот процесс происходит весьма стремительно. Не стоит забывать, что и у гриппа есть различные штаммы», — говорит врач.
А потому не стоит недооценивать способности вирусов, которые по первым симптомам могут показаться безобидными. Если ситуация усугубляется, то стоит обратиться к врачу, так как в 2024 году существует опасность тридемии, к которой стоит отнестись серьезно.