«Трое на одного»: врачи прогнозируют атаку на Тюмень сразу трех видов вирусов

Для защиты от вирусов также старайтесь не трогать руками глаза, нос или рот. Через них коронавирус и другие возбудители попадают с рук в организм человека. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. При отсутствии салфетки прикрыть рот и нос допускается областью локтя. При возможности следует отказаться от поездок и посещений мест скопления людей.