В Тюмени реконструируют участок объездной дороги в три этапа

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Работы пройдут в три этапа, пишет Ура.ру со ссылкой на главное управление строительства Тюменской области.
«На всем протяжении предусмотрено уширение проезжей части до шести полос движения с реконструкцией транспортной развязки в районе улицы Червишевский тракт (совмещаемой с мостом через ж/д Москва — Владивосток), строительство транспортной развязки в районе улицы Интернациональная, строительство надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов в местах, определенных проектной документацией», — прокомментировали в ведомстве.
В первую очередь работы по реконструкции пройдут на участке от Ямской до ЖК «Колумб». Затем от ЖК до Панфиловцев и третий этап — от Панфиловцев до надземного перехода в районе Федюнинского, 4а. Обновленная объездная станет более просторной и более безопасной для всех участников движения.
Сроки реализации проекта и его стоимость пока неизвестны.
Также сегодня стало известно, что правительство России внесло в пятилетний план — строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени.