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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Тюмени реконструируют участок объездной дороги в три этапа

В Тюмени реконструируют участок объездной дороги в три этапа

10 января 2024, 14:25
Фото: 1MI
В Тюмени полностью перестроят участок объездной дороги — от Ямской до Мельникайте. Здесь появятся новая развязка, надземные переходы и шумозащитные экраны.

Работы пройдут в три этапа, пишет Ура.ру со ссылкой на главное управление строительства Тюменской области.

«На всем протяжении предусмотрено уширение проезжей части до шести полос движения с реконструкцией транспортной развязки в районе улицы Червишевский тракт (совмещаемой с мостом через ж/д Москва — Владивосток), строительство транспортной развязки в районе улицы Интернациональная, строительство надземных пешеходных переходов, установка шумозащитных экранов в местах, определенных проектной документацией», — прокомментировали в ведомстве.

В первую очередь работы по реконструкции пройдут на участке от Ямской до ЖК «Колумб». Затем от ЖК до Панфиловцев и третий этап — от Панфиловцев до надземного перехода в районе Федюнинского, 4а. Обновленная объездная станет более просторной и более безопасной для всех участников движения.

Сроки реализации проекта и его стоимость пока неизвестны.

Также сегодня стало известно, что правительство России внесло в пятилетний план — строительство второго транспортного кольца вокруг Тюмени.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Ремонт дорог
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