В Тюмени реконструируют участок объездной дороги в три этапа

В первую очередь работы по реконструкции пройдут на участке от Ямской до ЖК «Колумб». Затем от ЖК до Панфиловцев и третий этап — от Панфиловцев до надземного перехода в районе Федюнинского, 4а. Обновленная объездная станет более просторной и более безопасной для всех участников движения.